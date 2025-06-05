نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بعثة الحج: تسهيلات وخدمات متكاملة لحجاج القرعة في عرفات وسط أجواء روحانية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد إيماني مهيب يفيض بخشوع الدعاء ودموع الرجاء، ووسط أجواء روحانية سامية، أدى حجاج بعثة القرعة المصرية اليوم الخميس، الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات، حيث توافد الآلاف من ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى، متضرعين إلى الله عز وجل، وسط استعدادات تنظيمية وخدمية مكثفة.

التصعيد إلى عرفات وفق خطة دقيقة والتزام كامل بإجراءات السلامة

أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن البعثة وفّرت كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لحجاج القرعة، بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن عملية التصعيد إلى عرفات تمت بنجاح كبير وفق جداول زمنية دقيقة، ووسط التزام تام بإجراءات السلامة، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خدمات طبية وتكييف وتوزيع مياه ووجبات على مدار الساعة

أشار رئيس بعثة الحج إلى أن ضباط البعثة يتواجدون بشكل مستمر داخل مخيمات الحجاج في عرفات، للإشراف على تقديم الخدمات المباشرة، من بينها:

توزيع الوجبات والمياه المبردة طوال اليوم.

تجهيز المخيمات بمكيفات فريون ومراوح تبريد لمواجهة حرارة الطقس.

توفير العيادات الطبية المتنقلة، لتقديم الرعاية الصحية الفورية لجميع الحالات.

تأمين فرق إرشادية وخدمية تعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج واستقرارهم.

وأكدت البعثة عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات خطيرة بين الحجاج حتى لحظة إعداد التقرير، ما يعكس الجاهزية العالية لمنظومة الخدمات المقدمة.

إشادة واسعة من الحجاج المصريين بالتنظيم وسهولة أداء المناسك

من جهتهم، أعرب العديد من الحجاج المصريين عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لحسن التنظيم وسهولة التنقل، مشيدين بجهود بعثة القرعة في توفير بيئة مناسبة لأداء المناسك في أجواء من السكينة والخشوع.

النفرة إلى مزدلفة مساء اليوم وسط ترتيبات منظمة

واشار إلى أن عملية النفرة إلى مزدلفة ستبدأ بعد غروب شمس اليوم، ضمن خطة منظمة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم، حيث تم التنسيق مع الجهات السعودية المعنية لتسهيل عملية الانتقال بسلاسة، دون تأخير أو تزاحم.