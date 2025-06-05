نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس 5 يونيو 2025.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة ببعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم الخميس 5 يونيو 2025، الذي يتزامن مع أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من مدن وعواصم المحافظات، كما يلي:

القاهرة: الصغرى 22 – العظمى 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 – العظمى 36

6 أكتوبر: الصغرى 21 – العظمى 36

بنها: الصغرى 22 – العظمى 35

دمنهور: الصغرى 20 – العظمى 33

وادي النطرون: الصغرى 20 – العظمى 35

كفر الشيخ: الصغرى 19 – العظمى 33

المنصورة: الصغرى 20 – العظمى 33

الزقازيق: الصغرى 21 – العظمى 35

شبين الكوم: الصغرى 20 – العظمى 34

طنطا: الصغرى 20 – العظمى 33

دمياط: الصغرى 21 – العظمى 27

بورسعيد: الصغرى 22 – العظمى 28

الإسماعيلية: الصغرى 19 – العظمى 34

السويس: الصغرى 21 – العظمى 33

العريش: الصغرى 19 – العظمى 31

رفح: الصغرى 18 – العظمى 30

رأس سدر: الصغرى 21 – العظمى 35

نخل: الصغرى 13 – العظمى 33

سانت كاترين: الصغرى 12 – العظمى 30

الطور: الصغرى 22 – العظمى 33

طابا: الصغرى 21 – العظمى 33

شرم الشيخ: الصغرى 25 – العظمى 36

الإسكندرية: الصغرى 19 – العظمى 28

العلمين: الصغرى 18 – العظمى 27

مطروح: الصغرى 18 – العظمى 25

السلوم: الصغرى 19 – العظمى 30

سيوة: الصغرى 17 – العظمى 34

الغردقة: الصغرى 24 – العظمى 35

مرسى علم: الصغرى 24 – العظمى 33

شلاتين: الصغرى 24 – العظمى 36

حلايب: الصغرى 25 – العظمى 34

أبو رماد: الصغرى 22 – العظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 23 – العظمى 35

الفيوم: الصغرى 21 – العظمى 35

بني سويف: الصغرى 21 – العظمى 35

المنيا: الصغرى 20 – العظمى 36

أسيوط: الصغرى 21 – العظمى 36

سوهاج: الصغرى 22 – العظمى 37

قنا: الصغرى 24 – العظمى 39

الأقصر: الصغرى 23 – العظمى 40

أسوان: الصغرى 24 – العظمى 40

الوادي الجديد: الصغرى 23 – العظمى 37

أبو سمبل: الصغرى 24 – العظمى 38

شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، وذلك في مناطق متفرقة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى شمال الصعيد، مما قد يؤثر مؤقتًا على مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح متقطع واضطرابات بحرية

كما توقعت الهيئة نشاطًا محدودًا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة نسبيًا في فترات الليل.

وفي سياق متصل، حذّرت الأرصاد من اضطرابات متوقعة في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مما يستدعي توخي الحذر من قبل مرتادي البحر ومشغلي المراكب والسفن.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

الإكثار من شرب السوائل.

القيادة بحذر في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.

توخي الحذر أثناء التواجد في المناطق الساحلية أو البحرية نتيجة الاضطرابات الجوية.