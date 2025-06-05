نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس عيد الأضحى 2025: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمعظم المحافظات وتحذيرات من الشبورة والرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد من الخميس 5 يونيو 2025 وحتى الإثنين 9 يونيو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، مما يؤثر على الطقس العام ويزيد من الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار.

ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية

أكدت الهيئة أن طقس هذه الأيام سيغلب عليه الطابع الحار إلى شديد الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مختلف المناطق.

توقعات درجات الحرارة خلال إجازة العيد

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوميًا من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو، والتي جاءت على النحو التالي:

الخميس 5 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35° والصغرى 22°

السواحل الشمالية: العظمى 26° والصغرى 19°

شمال الصعيد: العظمى 36° والصغرى 21°

جنوب الصعيد: العظمى 40° والصغرى 24°

الجمعة 6 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35° والصغرى 22°

السواحل الشمالية: العظمى 28° والصغرى 19°

شمال الصعيد: العظمى 36° والصغرى 22°

جنوب الصعيد: العظمى 42° والصغرى 25°

السبت 7 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36° والصغرى 23°

السواحل الشمالية: العظمى 29° والصغرى 20°

شمال الصعيد: العظمى 37° والصغرى 23°

جنوب الصعيد: العظمى 42° والصغرى 26°

الأحد 8 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36° والصغرى 23°

السواحل الشمالية: العظمى 28° والصغرى 20°

شمال الصعيد: العظمى 37° والصغرى 23°

جنوب الصعيد: العظمى 42° والصغرى 25°

الإثنين 9 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36° والصغرى 23°

السواحل الشمالية: العظمى 28° والصغرى 20°

شمال الصعيد: العظمى 36° والصغرى 23°

جنوب الصعيد: العظمى 41° والصغرى 25°

شبورة مائية صباحية وتحذيرات مرورية

أشارت الهيئة إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى السابعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح بعدة مناطق

كما أوضحت هيئة الأرصاد وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، خاصة خلال فترات ما بعد الظهيرة، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة نسبيًا خلال ساعات المساء في بعض المناطق، بينما يسهم في تحسين حالة الطقس نسبيًا بالمناطق شديدة الحرارة.

تنبيهات للمواطنين خلال العطلة

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في وقت الظهيرة.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

شرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف.

الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية.

الطقس في المدن الساحلية: أجواء معتدلة مناسبة للتنزه

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية، فأكدت الهيئة أن الطقس سيكون لطيفًا إلى معتدل، مع درجات حرارة تراوح بين 26 إلى 29 درجة مئوية نهارًا، مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار خلال أيام العيد.

توقعات بحرية وتحذيرات للملاحة

في سياق متصل، نوهت الهيئة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع توقعات بارتفاع الأمواج لتصل إلى 3 أمتار، وسرعة رياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، مما يستدعي الحذر من قبل مرتادي البحر وأصحاب الأنشطة البحرية.