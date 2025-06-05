الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد شواطئ محافظة الإسكندرية حراكاً ملحوظاً تحضيراً لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، لاسيما مع أجواء الطقس المعتدلة ودفء الأجواء الربيعية التي تسود المنطقة، مما يدفع الأهالي والسائحين إلى التوافد على شواطئ المدينة للاستمتاع بعطلتهم في أجواء مميزة.

شواطئ الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى وتطبيق خطة رقابية مكثفة ومتابعة مستمرة للأجواء

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، جاهزيتها التامة لاستقبال أفواج المصطافين، حيث وضعت خطة متكاملة لضمان انتشار المفتشين بكافة الشواطئ سواء في القطاعين الشرقي أو الغربي. كما شددت الإدارة على قيام فرق التفتيش بجولات دورية على الكافيتيريات والمحال العامة الواقعة ضمن نطاق إشرافها، للتأكد من الالتزام بالتعليمات وعدم إقامة فعاليات أو حفلات غير مرخصة، سعياً لتحقيق الإنضباط الكامل وسرعة التصدي لأي مشكلات محتملة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.

وضمن الخطوات التطويرية لهذا الموسم، تم التنسيق مع الجهات والأحياء المختصة لتوحيد وتجديد بوابات دخول الشواطئ، مع اعتماد لون موحد للأسوار وخفض ارتفاعها بما لا يؤثر على رؤية البحر. كما جرى تحسين مظهر الشماسي وزيادة حجمها، وتلوين طاولات الشاطئ باللون الأزرق الفاتح، بالإضافة إلى تجديد وحدات الخدمات مثل دورات المياه وغرف تغيير الملابس وترتيبها بشكل طولي يضمن سهولة الحركة ويقلل من حجب الرؤية.

وشددت الإدارة على حسن استقبال الزوار من قِبل المستأجرين والعاملين بالشواطئ، ومحاربة أي محاولة للاستغلال. كما تم وضع لافتات واضحة بأرقام الشكاوى التابعة للإدارة المركزية لضمان سرعة التواصل، وتفعيل الإذاعة الداخلية للشواطئ التي لعبت دورًا كبيرًا في إعادة الأطفال التائهين ونشر إرشادات السلامة بين الرواد.

ولتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، أنشئت خمس نقاط تمركز أمني على امتداد كورنيش المدينة لتعزيز السيطرة الأمنية بالمنطقة الشاطئية. علاوة على ذلك، تم تجديد أبراج المراقبة وتلوينها بشكل حضاري يتماشى مع طبيعة إسكندرية. كما تم التأكيد على جاهزية منظومة الإنقاذ واستمرار تدريب المنقذين، مع توفير أدوات الإنقاذ الأساسية من سترات وأطواق النجاة والقوارب الخاصة بالطوارئ.

ومن جانب آخر، أطلقت الإدارة منظومة الحجز الإلكتروني من خلال موقعها الرسمي لتسهيل حجز أماكن للشاطئ، وجاري تحديث نسب الإشغال كل ساعتين عبر منصات الإدارة الإلكترونية، مع توجيه المرتادين إلى الشواطئ ذات القدرة الاستيعابية المتاحة.

وفيما يتعلق بالمحال والكافيتيريات، أعدت الإدارة العامة للسياحة خطة مرور المفتشين بشكل دوري للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المعلنة ومنع إقامة الحفلات إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية. كما تقوم لجنة الفنادق بعمليات تفتيش مكثفة على أماكن الإقامة غير المصنفة سياحيًا، لضمان مطابقة الأسعار المُعتمدة ولحماية حقوق الرواد خاصة مع زيادة أعداد الزائرين من خارج المحافظة.

كل هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تقديم موسم سياحي مميز يليق بمكانة عروس البحر المتوسط، مع القضاء على كافة صور العشوائية على الشواطئ، وضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع زوارها خلال فترة الأعياد.