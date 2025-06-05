الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح التقرير الأخير الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أبرز توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث استعرض الفريق البرلماني التوقعات الرسمية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مبينًا أن هناك اتجاهًا متزايدًا في نسب النمو الاقتصادي، بناءً على المؤشرات والتقديرات الحديثة المعتمدة من جهات رسمية.

الحكومة المصرية تعلن استهداف تحقيق 6 بالمئة نمو اقتصادي في 2029 بدعم الاستثمار والإنتاج

يشير التقرير إلى أن الدولة تتبنى تصورًا تدريجيًا لتحقيق النمو، إذ يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي نحو 4% خلال السنة المالية 2024/2025، ليعاود الارتفاع إلى نحو 4.5% في العام المالي 2025/2026، مستندًا بذلك إلى رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد على المدى المتوسط. وتهدف خطة الحكومة إلى مواصلة هذا المسار التصاعدي في النمو في السنوات التالية، بحيث تبلغ نسبة النمو الاقتصادي تقريبًا 6% مع نهاية السنة المالية 2028/2029، معتمدة على عوامل متعددة في مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار، وتوسعة النشاط الإنتاجي في شتى القطاعات، إلى جانب تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

كما أبرزت اللجنة في تقريرها أن تقديرات النمو تتناغم مع توقعات الكثير من المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي يرسخ ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعوبات وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي في مختلف دول العالم. وترى اللجنة أن الالتزام بهذا النهج التنموي يضع مصر في موقع متقدم يمكّنها من مواصلة التعافي الاقتصادي وتنمية قدراتها الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أهمية الجوانب الاجتماعية والإنسانية في صميم خطة التنمية الجديدة، مؤكدة أن هدف النمو الاقتصادي لا يقتصر فقط على تحقيق أرقام إيجابية في المؤشرات الكلية، بل يركز أيضًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان رفاههم. تأتي هذه الجهود من خلال دعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتكثيف برامج تقديم المساندة للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى العمل على رفع جودة الخدمات الأساسية، سواءً في مجالي التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.

ونوه التقرير إلى أن الأولويات تشمل كذلك الاستثمار في العنصر البشري، عبر توسيع فرص التعليم والتدريب والرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ومستوى التنمية البشرية على المدى الطويل. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة بالشكل الأمثل.

واختتمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ توصياتها بالتشديد على ضرورة الاستمرار في تبني السياسات الداعمة للنمو المستدام والشامل، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوسّع نطاق مشاركة المجتمع في عملية التنمية، ما من شأنه تحقيق تحسن ملموس في معيشة المواطنين على كافة المستويات، رغم ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية معقدة في المرحلة الراهنة.