نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تنظم حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف جهود حماية البيئة الساحلية وتنفيذ حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية، نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية عدد من الفاعليات البيئية بمحافظة الإسكندرية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، والتى تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك مناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، والذي يُقام هذا العام تحت شعار: "معا للتغلب على التلوث البلاستيكي".

انطلقت الفاعلية الأولى من شاطئ "أبطال التحدي" بمنطقة رأس التين بالاسكندرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والشركة المصرية لانتاج الايثيبين "إيثيدكو"، بحضور عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبمشاركة ممثلين عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعدد من المتطوعين، تم خلالها تنظيف الشاطئ وقاع البحر بالمنطقة، بالإضافة لفرز المخلفات المجمعة وتصنيفها بهدف تحليل مصادرها واعداد البرامج المناسبة للتعامل مع مسبباتها.

يأتى هذا في إطار حرص وزارة البيئة على رفع الوعى بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الصناعى وممثلى السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات البحثية، للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتعد هذه الفعالية رقم 57 ضمن سلسلة حملات تنظيف الشواطئ التي نظمتها وزارة البيئة من خلال فرعها الاقليمى بالاسكندرية خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع وعي المواطنين بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كذلك تم تنفيذ الفاعلية الثانية التى هدفت إلى "صيد القمامة البحرية" من قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالاسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ حيث اشتركت ٣ قوارب صيد فى رفع المخلفات من القاع بواسطة شباك الصيد بهدف استعادة التوازن البيئي وتطهير قاع البحر من المخلفات لتحسين نوعية مياه البحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة الانسان، وذلك بحضور الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وعدد من قيادات وممثلى المجتمع المدنى بالإسكندرية. تحت شعار "بيئتك حياتك، معا نحو مستقبل اخضر مستدام".