نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام المحافظة، عددًا من القيادات الكنسية، والتي ضمّت:

(الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير أنور نودي، راعي الأقباط الإنجيليين بالجيزة)، والوفود المرافقة لهم، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته واعتزازه بهذه الزيارة، التي تعكس العلاقات الوطيدة التي تجمع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن ما يربط المصريين من محبة وتلاحم هو الركيزة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز استقراره، كما أنه يمثل قوة دافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن أجواء المودة التي تسود بين أبناء الوطن في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، تعكس عمق التلاحم بين نسيج المجتمع المصري، وتبرهن على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش المشترك.

من جانبهم، قدم الوفد الكنسي التهنئة لمحافظ الجيزة، معربين عن تمنياتهم بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمتي الأمن والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها الناجحة نحو البناء والتنمية.

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