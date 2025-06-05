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مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لن نسمح بعزل الأعضاء الجدد في الناتو

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مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لن نسمح بعزل الأعضاء الجدد في الناتو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 12:32 صباحاً - أعربت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار الاتحاد الأوروبي والناتو، عن قلقها الشديد من التوسع الروسي العسكري بالقرب من حدود فنلندا والنرويج ودول البلطيق، بالإضافة إلى التمدد الروسي في منطقة القطب الشمالي، التي تشهد تنازعًا طويل الأمد على الموارد.

 

وأضافت "زاريتا"، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا صريحة جدًا، الأمر مقلق للغاية، لا فقط بسبب معرفتي الشخصية بالملف، ولكن لأن فنلندا – كعضو جديد في الناتو – بحاجة واضحة إلى دعم صريح وموحد"، مؤكدة، أن فنزويلا أيضًا بدأت خطوات مشابهة، ما يعكس اتجاهاً استراتيجياً يجب أن يؤخذ بجدية.

 

 

 

 

وأشارت، إلى احتمال تراجع دور الولايات المتحدة، مما يُحتّم على أوروبا مزيدًا من الاستثمارات، ويستدعي تضامنًا أوثق بين دول الحلف، وتحدثت عن ثورة صناعية دفاعية يقودها الناتو، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتفعيل استراتيجيات عسكرية حديثة، بما فيها إعادة تنشيط منظومات الأمن الجماعي.

 

وشددت على أن الناتو يجب أن يبقى موحدًا في الدفاع عن كل أعضائه، الجدد والقدامى، بما فيهم فنلندا وأوكرانيا، التي اعتبرتها من الدول المرشحة للانضمام لاحقًا. واختتمت بأن "الاتحاد والتضامن هما السبيل الوحيد للردع الفعال".

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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