ترامب يواجه واقعًا معقدًا في الملف الأوكراني ويُدرك صعوبة الحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 12:32 صباحاً - قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنّ المكالمة التي جرت مؤخرًا بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت جيدة، مشيرًا، إلى أن ترامب أوضح بأنها ليست المكالمة التي سيتبعها سلام فوري.

ووصف جبر، في تصريحات مع الإعلامي عمر مصطفى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، هذه العبارة بأنها تعبّر عن "منتهى الواقعية" من جانب ترامب، الذي أدرك أن الموضوع المتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا معقد للغاية، ولا يمكن حله عبر بعض المكالمات الهاتفية، كما كان يعتقد البعض سابقًا.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أنّ ترامب أشار بوضوح إلى أن بوتين أخبره خلال المكالمة بنيّته "الرد على الهجوم الأوكراني"، وهو ما يعني أننا قد "نشهد تصعيدًا خلال الأيام المقبلة، ربما الليلة أو الليلة التالية".

وذكر، أن لا أحد يعلم التوقيت بدقة، لكن المؤشرات تدل على أن روسيا وبوتين عازمان على الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة، موضحًا، أن ترامب أراد من خلال طرحه لتفاصيل المكالمة أن يصارح الأمريكيين والرأي العام الدولي، ويُظهر أن الموضوع لم يعد للولايات المتحدة اليد العليا فيه، رغم ما بذله هو شخصيًا، وما بذلته أمريكا من جهود لوقف هذه الحرب.

ولفت، إلى أنّ ترامب شدد خلال حديثه على أن الحرب لا تقف، وأن التصعيد مستمر سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، مما يؤدي إلى عرقلة كبيرة لأي مفاوضات أو أي مسار تفاوضي تحدث عنه ترامب أو الإدارة الأمريكية سابقًا، موضحًا، أن النقاش تطرّق أيضًا إلى الملف الإيراني، وخاصة قضية تخصيب اليورانيو"، حيث أكد ترامب لبوتين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.