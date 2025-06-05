نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار» تعلن نجاح 17 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت 17 منشأة صحية على الاعتماد وفقًا للمعايير الصادرة عن «GAHAR»، المعتمدة دوليًا من «الإسكوا»، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية المقدمة بهذه المنشآت، من بينها منشأتان تابعتان لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وهما:

مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة (اعتماد كلي)

عيادات الشرطة المتكاملة بكفر الشيخ (اعتماد مبدئي)

وشملت قرارات اللجنة اعتماد العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة اعتمادًا كليًا، بما يعكس التزام القطاع الجامعي بتطبيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية المتخصصة، وحرصه على التطوير المستمر، بما يحقق رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح 14 مركزًا ووحدة لطب الأسرة في الحصول على الاعتماد / أو الاعتماد المبدئي من «GAHAR»، موزعة على النحو التالي:

أولًا: وحدات طب الأسرة الحاصلة على الاعتماد الكلي بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل:

وحدة طب أسرة النزل – أسوان

وحدة طب أسرة كيما – أسوان

وحدة طب أسرة الكلح غرب – أسوان

وحدة طب أسرة المحمودية – أسوان

وحدة طب أسرة قسطل – أسوان

وحدة طب أسرة وادي الملاك – الإسماعيلية

وحدة طب أسرة الشلوفة – السويس

ثانيًا: وحدات ومراكز طب الأسرة الحاصلة على الاعتماد المبدئي، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الأولية:

وحدة طب أسرة عرب كيما – أسوان

وحدة طب أسرة عزبة العرب – أسوان

وحدة طب أسرة الخور قبلي – أسوان

وحدة طب أسرة دناصور – المنوفية

وحدة طب أسرة كفر حمد موسى – الشرقية

مركز طب أسرة كفر شبين – القليوبية

وحدة طب أسرة الخادمية – كفر الشيخ

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن بناء نظام صحي آمن ومستدام يبدأ بتوفير خدمات رعاية أولية متميزة، قادرة على حماية صحة المجتمع، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على مفهوم الإدارة السليمة للرعاية الأولية، وفق معايير جودة واضحة، تُطبّق من خلال كوادر صحية مؤهلة، مع الالتزام بالتقييم الدوري المنتظم، بما يسهم بفاعلية في الكشف المبكر عن الأمراض، وتخفيف العبء عن المستشفيات، وتقليل التكاليف الصحية، بما يُعد استثمارًا حقيقيًا ومستدامًا في مستقبل الصحة العامة.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن مرحلة تقييم المنشآت الصحية قبل حصولها على الاعتماد وفقًا لمعايير «جهار» تتم من خلال فرق مراجعين معتمدين من قِبل الهيئة، يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى مهني، بما يضمن الحيادية والمهنية الدقيقة في تنفيذ التقييم الميداني، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه للمنشآت، للوصول إلى أفضل مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن منهجية تقييم المنشآت الصحية المعتمدة من «GAHAR» تتوافق تمامًا مع أحدث التوجهات الدولية في مجال الاعتماد والجودة، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة فرق المراجعين من خلال برامج تدريبية دولية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد الصحي، بما يضمن الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى معايير السلامة للمريض.