الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفيا من الرئيس قيس سعيد لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 11:31 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لتونس وشعبها دوام الأمان والتقدم.