نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات كلية الصيدلة خارج الحرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، بأنه أجرى صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة، والتي تُعقد خارج الحرم الجامعي هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمتابعة الامتحانات ميدانيًا في مختلف الكليات.

وأوضح الدكتور رجب أن الجولة جاءت في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط داخل اللجان، مشيرًا إلى أنه كان في استقباله خلال الزيارة الدكتورة دينا أبوحسين ، عميدة الكلية، و الدكتورة أسماء الزاهر، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان الكنترول.

وأكد نائب رئيس الجامعة في تصريحه لـ "دوت الخليج" أن امتحانات كلية الصيدلة تسير بشكل منتظم وهادئ، وسط التزام تام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن الجامعة ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن الأسئلة جاءت متوافقة مع المقررات الدراسية، وتقيس مختلف المستويات المعرفية والمهارية للطلاب، مما يعكس التزام الكلية الكامل بالمعايير الأكاديمية والامتحانية.

وأشار رجب إلى أنه شدد خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة فور انتهاء كل يوم امتحاني، ضمانًا لسرعة إعلان النتائج بدقة وشفافية، وبما يخدم مصلحة الطلاب، ويمنحهم الوقت الكافي للاطلاع على نتائجهم واتخاذ قراراتهم بشأن الفصل الصيفي أو إعداد مشاريع التخرج.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالمستوى التنظيمي المتميز الذي لمسه خلال الجولة، مشيرًا إلى أن تنظيم الامتحانات خارج الحرم الجامعي لم يُشكّل أي عائق، بل عكس قدرة الكلية على التكيف مع الظروف وتوفير بيئة امتحانية نموذجية للطلاب، بفضل التعاون الوثيق بين الإدارة الأكاديمية والإدارية وهيئة التدريس.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدكتور أحمد رجب الشكر لإدارة كلية الصيدلة، مؤكدًا أن زيارات المتابعة الميدانية ستستمر طوال فترة الامتحانات في جميع كليات الجامعة، في إطار التزام جامعة القاهرة بدعم طلابها، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير مناخ أكاديمي مستقر يعزز من جودة العملية التعليمية.