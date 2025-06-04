نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة القاهرة: تطبيق صارم لضوابط الامتحانات وضمان سرعة إعلان النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، أن الجامعة حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 / 2025، في جميع الكليات، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية والعدالة للطلاب.

وأضاف رجب، أنه تفقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، لجان امتحانات كلية التمريض خارج الحرم الجامعي، وداخل مقر الكلية بالقصر العيني، وذلك بتكليف من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الزيارة التفقدية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من إدارة الجامعة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لها.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة، كل من الدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض، والدكتورة زينب السيد، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في أعمال الكنترول، والموظفين المختصين.

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أن الجولة التفقدية شملت التأكد من مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات الأكاديمية والتعليمية، وقياسها لكافة مستويات المعرفة والمهارات المستهدفة لدى الطلاب، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية داخل اللجان، وأن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة.

وفي ذات السياق، شدد نائب رئيس الجامعة على أهمية تطبيق جميع التعليمات والإجراءات المتعلقة بالعملية الامتحانية، بما في ذلك مكافحة الغش، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لضمان حسن سير العمل.

كما أكد على ضرورة البدء الفوري في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة عقب انتهاء كل لجنة امتحانية، بهدف تسريع إعلان النتائج بدقة، وتمكين الطلاب من الاطلاع عليها في أقرب وقت ممكن.

واختتم رجب تصريحه بالتأكيد على أن جامعة القاهرة تواصل جهودها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تواكب معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.