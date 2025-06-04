الأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر للشمس وتقدم نصائح للتعامل مع الموجة الحارة فى العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:27 مساءً - وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح والإرشادات إلى المواطنين، بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن فترة إجازة عيد الأضحى تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجات، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا، مشيرة إلى أن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.