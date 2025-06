منذ قليل .. بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:27 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل استعدادًا لبدء رحلة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويترأس بعثة الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بعدما تعذر سفر رئيس النادي، لظروف صحية.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى امريكا كالتالي : محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف- ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح - مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار و وسام أبو علي

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وينطلق معسكر الأهلي بأمريكا بدءًا من الوصول، ويتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023، قبل أن يتم تغيير نظام البطولة لتضم 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

يستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

تقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.مواعيد مبتاريات الأهلي في كأس العالم للأندية ، كالتالي:

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.