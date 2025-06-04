وزير الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس خطوة وثابة نحو باقة جديدة قدرات تقنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:27 مساءً - ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة، خلال فعاليات احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول فى مصر رسميا، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولى الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات فى مصر، ورؤساء وممثلى شركات المحمول فى مصر.

واستهل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمته، بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وأبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، فى حفل إطلاقِ خدماتِ الجيل الخامس فى مصر، وقال: "ربما ونحن فى حضرةِ الأهرامات... هذا الرمزُ الخالدُ للتقدمِ الإنسانى، يسوغ لى أن أدعو حضراتَكم لتأملِ مسيرةِ قطاعِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر... قطاعٌ وإن بدا قطاعًا شابًا فتيًا، بيد أن جذورَه تمتدُ إلى أكثرِ من مائةٍ وسبعينَ عامًا... عندما كان التواصلُ الإنسانى قد تطورَ إلى تقنيةِ البرق – أو ما درجنا على تسميتِه بالتلغرافِ، فتأسست الشركةُ الشرقيةُ للتلغراف فى عامِ 1854، وأُطلِق أولُ خطٍ للتلغرافِ بين القاهرة والإسكندرية".

واستكمل الدكتور عمرو طلعت مسيرة قطاع الاتصالات بالإشارة إلى إنشاء أولِ خطٍ للتليفون فى مصر عام 1881، فى دلالةٍ واضحةٍ على أن مصر كانت — ولا تزال — سبّاقةً فى تبنى التطوراتِ التكنولوجية العالميةِ المتعاقبة، مشيرا إلى أنه حين تأسسَ الاتحاد الدولى للاتصالاتِ فى منتصف القرنِ التاسعِ عشر، كانت مصر ضمن خمسٍ وعشرينَ دولةً رائدةً على مستوى العالم، والأولى عربيًا وأفريقيًا، فى الانضمام للاتحاد كواحدةٍ من الدولِ التى شاركت ضمن الطليعة التى أسهمت فى عمل الاتحاد لتنظيم خدمات الاتصالات وشاركت فى وضعِ أطرِها التنظيميةِ الحاكمة.

وفى السياق نفسه، أضاف الدكتور عمرو طلعت أنه ربما قبل عقدين فقط، لم يكن يخطر ببالنا أن تتحول تكنولوجيا الاتصالات إلى جسرٍ فورىٍ للتواصل، تتجاوز الزمانَ والمكان، واليوم، لا يكاد يخلو محفل أو نشاط يومى – شخصى كان أو مهنى – من الاعتمادِ عليها، حتى غدت ركيزةً أساسيةً للحياةِ والعملِ والتنمية.

وفى الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه منذ أن تأسست وزارة الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات قبل أكثرِ من ربع قرنٍ من الزمان، وجهود تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخذت تتسارع وتيرتها ويتعمق تأثيرها، فأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاونِ مع شركاتِ المحمول فى مصر، أجيالًا متعاقبةً من خدماتِ الاتصالات وصولًا إلى الجيلِ الخامسِ اليوم.

وخلال كلمته، تقدم الدكتور عمرو طلعت بأسمى آياتِ التقديرِ والعرفانِ للسادةِ الوزراءِ ولجميع القائمين على قطاعِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممن سبقونا، فى ترسيخِ دعائمَ هذا القطاع وبناءِ أُسسِه بإخلاصٍ وعملٍ دؤوبٍ ومهدوا الطريق فى بناءِ ما نواصل اليومَ البناءَ عليهِ، مقدما لهم تحيةً عطرةً مستحقة لجيلِ الرواد.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اليوم ونحن نخطو بثباتٍ نحو إطلاقِ جيلٍ جديد من خدمات الاتصالات، فإننا نُقِر أن تقنيات الجيلِ الخامس لا تتعلق بالسرعةِ فحسب، بل هى خطوة وثابةٌ نحو باقةٍ جديدةٍ من القدراتِ التقنيةِ، تفتح آفاقًا جديدةً فى مجالاتِ: الصحةِ، والزراعةِ، والنقلِ، والصناعةِ، وغيرِها، وهذه التطبيقاتُ ليست مجرد طموحاتٍ مستقبليةٍ، بل أضحت واقعًا ملموسًا تشهده دول العالم اليوم، ومصر حريصةٌ على الاستفادةِ منها؛ فاستهللنا عام 2024، بمنح أولِ ترخيصٍ لتكنولوجيا الجيل الخامس والذى شهد مراسمه رئيس مجلس الوزراء، ولم ينتهِ العام إلا وكانت باقى تراخيصِ الجيل الخامس قد مُنِحَت لكافة الشركاتِ المشغلةِ لخدماتِ المحمول فى مصر.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات أن هذه الخطوات جاءت تتويجًا لجهودٍ ممتدةٍ واستثماراتٍ كبرى شهدَها القطاع خلال السنوات الماضية، لتعزيز كفاءة البنيةِ التحتيةِ الرقمية؛ فمنذ عام 2019، استثمرت شركات المحمول فى مصر مليارين وسبعمائة مليون دولار فى تخصيصات الطيف الترددى والتراخيص، لتعكس هذه الاستثماراتُ ثقةً راسخةً من المستثمرينِ المحليين والدوليين فى جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وواصل الدكتور عمرو طلعت كلمته خلال الحفل بالإشارة إلى أن قِطاع الاتصالاتِ فى مصر شهد تحولًا عميقًا خلال العقدِ الأخيرِ، من خلال الاستثماراتِ فى البنيةِ التحتيةِ الرقميةِ، وتوسيعِ قاعدةِ المستفيدين من خدمات الاتصالات لملايينِ المواطنين، مع ضمان وصولِ ثمارِ التحولِ الرقمى إلى جميع أفرادِ وقطاعاتِ المجتمع، اتساقًا مع رؤيةِ الدولة لبناءِ "مصر الرقمية".

وأضاف وزير الاتصالات: يتجلى ذلك فى معدلاتِ استخدامِ خدماتِ الاتصالاتِ حيثُ بلغت الاشتراكاتُ مائةً وعشرين مليونًا فى عام 2024، وزادت معدلات استخدامِ الإنترنتِ المحمولِ بنسبةٍ تجاوزت العشرةِ بالمائة فى عامٍ واحدٍ فقط، مقارنةً بالمعدل العالمى الذى بلغَ ما يقرب من اثنين ونصف بالمائة، كذلك أُطلِقَت الشرائح المدمجة (eSIM ) على مستوى الجمهورية، وأُطلِقَت خدماتَ الاتصالِ عبرَ الإنترنت الثابت ( WiFi Calling)، لتحسين جودةِ الاتصالِ الصوتى داخل المبانى، دون أى أعباءٍ إضافيةٍ على المواطن، كما استكملنا جهودَنا بالتعاونِ مع الشركاتِ لتغطيةِ الطرقِ والمحاور الرئيسية مكتملةِ البناء فى جميعِ أنحاءِ الجمهورية.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت للحديث عن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، فقال: انطلاقًا من إيمان الدولة بضرورة إتاحة خدماتِ الاتصالات للجميع، والتزامًا بسدِ الفجوةِ الرقمية، أتى التزام الحكومة بتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إقرارٍ سياسى واعٍ بأن النفاذَ لخدماتِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القرنِ الحادى والعشرين أصبحَ حقًا لكلِ مواطنٍ شأنه شأن سائر المرافقِ الأساسية كالماءِ النقي.

وأضاف الوزير: تجسيدًا لهذه الرؤية، تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثماراتٍ ضخمةٍ بالتعاون مع شركاتِ المحمولِ الأربع لتطوير البنيةِ التحتيةِ التكنولوجية فى جميع القرى المصرية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ترسيخًا لدعائم العدالة الرقمية؛ حيث تتحمل الدولةُ الاستثمارات فى مشروعاتِ مدِ كابلات الأليافِ الضوئيةِ وتتشارك مع مشغلى المحمول فى كلفةِ بناء محطات المحمول فى أكثر من أربعة آلاف قرية بواقع تسعةِ ملايين وحدةٍ سكنيةٍ، باستثمارات قرابة التسعة مليار جنيه لتحسين تغطية خدمات المحمول، ونمضى بخطىً ثابتة، تُستكمل فصولَها تباعًا، لتصلَ خدمات الاتصالات عالية الكفاءة لكلِ أرجاءِ الجمهورية.

وخلال كلمته أيضا: قال الدكتور عمرو طلعت أن مصر تتبنى نهجًا مؤسسيًا علميًا للإسراعِ بوتيرةِ التحولِ الرقمى فى مختلفِ القطاعات وإعادةِ صياغةِ دورِ قطاعِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات فى مصر؛ ليتحول من قطاعٍ خدمىٍ إلى محركٍ إنتاجىٍ توظيفىٍ يسهم فى الناتجِ القومى الإجمالى لمصر بصورةٍ مطردةٍ ويعزز من صادراتِ مصرِ الرقمية.

وأضاف الوزير: اليوم والدولة المصرية تبنى أسسَ اقتصادٍ رقمىٍ، تنافسىٍ، وشاملٍ... تفتح التكنولوجيا آفاقًا جديدةً للتوظيف فيه، فإننا حريصون على أن يكون معيارَ النجاحِ دائمًا متمحورًا حول المواطن... لذا نسأل أنفسَنا جميعًا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: كم شابًا وفتاة يمكنهم النفاذ لأسواق العملِ الحرِ العالمية من منازلِهم؟، وكم مواطِنًا فى قرى مصر يمكنُه تلقى الخدماتِ الحكوميةِ الرقمية بصورةٍ أفضل وأسرع وأسهل؟، وكم أمًا باتت قادرةً على كسبِ دخلٍ وتحسين مستوى معيشةِ أسرتِها بفضلِ المهاراتِ الرقمية التى اكتسبتها ومكنتها من النفاذ لأسواق العملِ الحر أو العمل التقليدى؟

وفى هذا الصدد، قال الدكتور عمرو طلعت: ربما الأرقامُ تتحدثُ عن نفسِها لتجيب عن هذه التساؤلات... فلقد ارتفع عدد حساباتِ المصريين على منصاتِ العملِ الحر العالمية من خمسين ألف حسابٍ فى عام 2020، إلى أكثرِ من نصف مليون حساب فى عام 2024.... وتضاعف عددُ المستخدمين لمنصةِ مصر الرقمية من مليون مواطن مُسجَل فى بداية إطلاقِها، لأكثرِ من ثمانيةِ ملايين مواطنٍ حاليًا يستفيدون من حوالى مائتى خدمةٍ حكوميةٍ رقمية، فضلًا عن ثلاثمائةِ وحدةٍ للتشخيص عن بعد بالمحافظات تُمكن المواطنينَ فى القرى من الاتصالِ باستشاريين فى كبرى المستشفياتِ الجامعيةِ حولَ الجمهورية، بالإضافة إلى حوالى خمسةِ ملايين مزارعٍ لديهم كارت الفلاح الذكى، ونؤكدُ عزمَنا على مواصلةِ هذا المسار التنموى بما يضمن التوسع فى الخدمات الرقمية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير فى السياق نفسه: على نحوٍ مماثل، فقد تضاعفت قدرتُنا على بناءِ القدراتِ الرقميةِ لشبابِنا فى مختلف أنحاء الجمهوريةِ بفضل الدمجِ بين البرامج التقليدية من خلال التوسع من ثلاثة مراكز إلى أربعة وعشرين مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية، وتبنى نماذج التدريب الرقمية... فزدنا عدد المستفيدين من هذه البرامج من حوالى أربعة آلاف متدرب منذ بضعة أعوام إلى نصف مليون متدرب فى العام الحالى... أى تضاعف عددُ المستفيدين مائةً وخمسةً وعشرينَ ضعفًا فى سبع سنواتٍ فقط.

وقال الدكتور عمرو طلعت أيضا: وبالتوازى مع تطويرِ البنية التحتيةِ الرقمية، والتوسع فى صقل الطاقاتِ الإبداعيةِ لشبابِنا فى القطاع، فقد أتت هذه الجهودُ ثمارَها فى زيادة عددِ الشركاتِ العاملةِ فى تصديرِ الخدماتِ الرقمية من مصر بنسبةٍ تجاوزت المائة والثمانين بالمائة منذ عام 2021، وهو ما أسهمَ فى مضاعفةِ عددِ المتخصصينِ المصريين العاملين فى هذا المجال، وزيادة حجمِ الصادراتِ الرقمية خلال السنواتِ الثلاثِ الماضية بنسبة ثمانين بالمائة.

ثم تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاقَ رخص الجيل الخامس فى مصر، قائلا: لم يكن أبدًا هذا الإطلاق خطوةً تقنيةً تكتيكيةً، بل طريقٌ طويلٌ تضافرت خلاله جهودٌ دؤوبةٌ وتلاحمت فى سبيلهِ عزائمٌ صلبةٌ لا تعمل إلا لخيرِ هذا البلد، ولا تسعى إلا لرفعةِ هذا القطاع.

وفى هذا الصدد، توجه الدكتور عمرو طلعت ببالغِ الشكرِ والتقديرِ لرئيس مجلس الوزراء، الذى وصف دعمِه المتواصل بأنه كان له أبلغَ الأثرِ فى تهيئةِ مناخِ الاستثمارِ فى هذا الملف، مؤمنًا برسالةِ بناء مصر الرقمية ودورِها التنموى، كما عبر عن التقديرُ والعرفانُ لكلِ المؤسساتِ الوطنيةِ ورجالِها الأشداء ذوى الإرادةِ الفولاذية، الذين تعاونوا لبلوغِ هذا المرمى.

كما توجه الدكتور عمرو طلعت بالشكرِ الصادقِ لزملائه فريقِ العملِ الوطنىِ القدير بالجهازِ القومى لتنظيم الاتصالات بقيادة المهندس محمد شمروخ، على جهودِهم المثمرة لتوفير بيئةٍ تنظيميةٍ تُسهمُ فى تعزيز كفاءةِ القطاع، وتؤسسُ لبناءِ شراكاتٍ بناءةٍ وثقةٍ راسخةٍ مع شركاتِ المحمولِ الأربعة الذين يستثمرون فى بناءِ مصر الرقمية وتقديم خدماتِ اتصالات متطورةٍ لمواطنينا.

واختتم وزير الاتصالات كلمته، بتجديد التأكيدَ على التزامِ الوزارة ببناءِ مصر الرقمية... مجتمعٌ يكونُ النفاذُ فيه لخدماتِ اتصالات كفءٍ حقًا أصيلًا، لا رفاهية؛ وأداةُ تمكينٍ... لا غاية فى حد ذاتها؛ مجتمعٌ تسهمُ فيه الاتصالاتُ وتكنولوجيا المعلوماتُ فى الارتقاءِ بالخدماتِ فى مختلفِ القطاعاتِ تيسيرًا على المواطن... مجتمعٌ تكونُ فيه التكنولوجيا قوةً دافعةً للتنميةِ والازدهار... مجتمع مصر الرقمية.