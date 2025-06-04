سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:27 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب جلالة السلطان هيثم خلال الاتصال عن تمنياته لمصر حكومةً وشعبًا بدوام الخير والبركات، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن شكره وتقديره لجلالة السلطان هيثم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.