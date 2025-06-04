نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف توضح ما نشر عن ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيان بشأن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى.

قائله: توضح الوزارة أن صدور قرار بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.

والوزارة إذ تصدر هذا البيان اكتفاءً به وأداءً لواجب التبيان للجمهور، فإنها تهيب بالجميع تحري الدقة في النشر وفي ما يُنسب إلى الوزارة من أخبار، داعيةً إلى الثقة في رؤية الوزارة في تسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما تغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان.