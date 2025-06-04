نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الموارد الدولارية تغطي الاحتياجات للأسبوع الثالث.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أعلن عن تحقيق مصر توازنًا بين مواردها الدولارية واستخداماتها للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي.

توازن الموارد والاستخدامات:

أكد رئيس الوزراء أن موارد مصر من العملة الصعبة تساوت مع حجم الاستخدامات خلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الاستقرار النقدي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية: أشار مدبولي إلى وجود مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، منها تجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ50 نقطة، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار، بالإضافة إلى توافر كافة السلع الأساسية.

التزام بسداد الالتزامات الدولية: شدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بسداد كافة التزاماتها الدولية من ديون وأقساط، مؤكدًا التنسيق الكامل مع البنك المركزي لضمان الوفاء بهذه الالتزامات في مواعيدها المحددة.

خطط لتحفيز الاستثمار: أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الإعلان عن سياسات ضريبية واضحة للسنوات القادمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.