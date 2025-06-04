نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يواصل متابعته المستمرة للاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، متابعته الدقيقة والمستمرة على مدار اليوم، للاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات، الركن الأعظم من مناسك الحج، وذلك من خلال تقارير لحظية يتلقاها على مدار الساعة من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير أقصى درجات الرعاية والخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وقد أكد الوزير، في ضوء توجيهاته للبعثة الرسمية للحج السياحي على بذل أقصى الجهود لضمان تصعيد آمن ومنظم لحجاج السياحة المصريين والذي يبلغ عددهم 40،672 حاج سياحة، وتقديم خدمات متميزة بما يلبي تطلعاتهم ويليق بمكانة وخصوصية هذه الرحلة المباركة، مؤكدًا أن راحة الحجاج وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج، برئاسة اللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج ورئيس بعثة الحج المصري، وكذلك مع الجهات السعودية المختصة، بما يضمن انسيابية الحركة ويحول دون حدوث أي معوقات أثناء عملية التصعيد.

وثمن على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من قبل الجميع، مشيدًا بما يشهده الموسم حتى الآن وخاصة فيما يتعلق بمستوى تنظيم البرامج والخدمات المقدمة وتوفير الحافلات المجهزة والمخيمات المتفق عليها.

كما يتابع السيد الوزير عن كثب تنفيذ خطة تواجد لجان البعثة الرسمية للحج السياحي بجميع مخيمات الحج السياحي والخطط الموضوعة وآليات التعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من حجاج السياحة، موجهًا بضرورة التواجد الميداني المكثف داخل المخيمات، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ شركات السياحة لبرامجها المتعاقد عليها مع حجاج السياحة وتلقيهم لكافة الخدمات المقررة وفقاُ لهذه البرامج.

وأكد السيد شريف فتحي على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير تجربة حج متميزة وآمنة لحجاج السياحة، بما يعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر اليوم تصعيد كافة حجاج السياحة، والبالغ عددهم 40،672 حاجًا، إلى مشعر عرفات للمبيت في المخيمات المخصصة لهم، تمهيدًا للوقوف على صعيد عرفات، الركن الأعظم من مناسك الحج.