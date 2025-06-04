نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسى وزارة الرى والمركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج دورتين تدريبيتين للمهندسين المرشحين للعمل بوزارة الموارد المائية والرى والمركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة بعد إتمام فترة تأهيلهم.



بدأ الإحتفال بمناقشة مشروع التخرج الذى أظهر ما وصل إليه الخريجون من مستوى علمى متميز فى مجالات عملهم، وإستعراض الموقف التدريبى للخريجين وعدد الساعات الدراسية والدورات التخصصية التى تخللت فترة تأهيلهم، أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورتين بدءًا من استقبال الدارسين مرورًا بالتدريب التخصصى الذى تم تنفيذه وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الدورات التى ساهمت فى زيادة الوعى والمعرفة السليمة لديهم على أسس وطنية وعلمية قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، تلى ذلك إعلان

نتيجة الدورتين.

وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة أشار خلالها إلى أهمية تنفيذ تلك الدورات التى تسهم

فى إعداد كوادر تعمل وفقًا لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى بمختلف تخصصاتهم العملية، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الوظائف التى يشغلونها.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيرًا إلى التزام الأكاديمية العسكرية المصرية بدورها المحورى فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع من خلال منظومة تعليمية متكاملة مما يسهم فى دعم التنمية المستدامة

وتعزيز قدرات الدولة فى مختلف القطاعات، وإختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورتين.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى والمركز الوطنى

لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.