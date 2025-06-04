مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك " بطليموس 2025 "

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أحمد جودة - القاهرة - نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك " بطليموس 2025 " والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.



إشتمل التدريب على عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتبادل الخبرات القتالية وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية العملية أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار، فضلًا عن تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الإحترافى الذى تتمتع به العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة

لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك " بطليموس 2025 " والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.



إشتمل التدريب على عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتبادل الخبرات القتالية وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية العملية أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار، فضلًا عن تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الإحترافى الذى تتمتع به العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين.



يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.