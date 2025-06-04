نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الإشغالات والمخالفات خلال حملة مكبرة لعودة الانضباط العام للشوارع بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل حي الدقي جهوده الرامية للحفاظ على الانضباط العام والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال المتابعة المستمرة على مدار الساعة، وذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وفي هذا السياق، قاد المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، حملة مكبرة استهدفت شوارع الطوبجي والأنصار والمصانع. ركزت الحملة على رفع كافة الإشغالات من الباعة الجائلين وإزالة التعديات، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص الأكشاك والتأكد من التزامها بالمساحات المقررة لها.

وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحي لرفع كفاءة هذه الشوارع وتيسير حركة المشاة والمرور، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والانضباط العام في نطاق الحي. وقد تم إيداع جميع المضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال الحملة في مخازن الحي.

IMG-20250604-WA0071

IMG-20250604-WA0073

IMG-20250604-WA0072

IMG-20250604-WA0070

IMG-20250604-WA0069

IMG-20250604-WA0066

IMG-20250604-WA0068

IMG-20250604-WA0065

IMG-20250604-WA0067

IMG-20250604-WA0062

IMG-20250604-WA0064

IMG-20250604-WA0058

IMG-20250604-WA0063

IMG-20250604-WA0054

IMG-20250604-WA0057

IMG-20250604-WA0059

IMG-20250604-WA0061

IMG-20250604-WA0053

IMG-20250604-WA0060

IMG-20250604-WA0052

IMG-20250604-WA0056

IMG-20250604-WA0051

IMG-20250604-WA0055

IMG-20250604-WA0049

IMG-20250604-WA0050

IMG-20250604-WA0047

IMG-20250604-WA0048