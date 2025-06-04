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رفع الإشغالات والمخالفات خلال حملة مكبرة لعودة الانضباط العام للشوارع بالدقي

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  • رفع الإشغالات والمخالفات خلال حملة مكبرة لعودة الانضباط العام للشوارع بالدقي 1/2
  • رفع الإشغالات والمخالفات خلال حملة مكبرة لعودة الانضباط العام للشوارع بالدقي 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الإشغالات والمخالفات خلال حملة مكبرة لعودة الانضباط العام للشوارع بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل حي الدقي جهوده الرامية للحفاظ على الانضباط العام والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال المتابعة المستمرة على مدار الساعة، وذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وفي هذا السياق، قاد المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، حملة مكبرة استهدفت شوارع الطوبجي والأنصار والمصانع. ركزت الحملة على رفع كافة الإشغالات من الباعة الجائلين وإزالة التعديات، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص الأكشاك والتأكد من التزامها بالمساحات المقررة لها.

وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحي لرفع كفاءة هذه الشوارع وتيسير حركة المشاة والمرور، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والانضباط العام في نطاق الحي. وقد تم إيداع جميع المضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال الحملة في مخازن الحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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