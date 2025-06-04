نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى ويشدد على منع مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عقد اجتماع موسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك للتأكد من إتمام الاستعدادات الخاصة بكل قطاع قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

استهل المحافظ الاجتماع بمراجعة التدابير الخاصة بمنع أي حالات للبناء المخالف مؤكدًا على توجيه فرق للمرور الدوري والتفتيش بكافة الأحياء والمراكز والمدن لرصد أية تشوينات لمواد البناء وبيان موقفها والتصاريح الممنوحة والتعامل مع اي مخالفات في ذلك الصدد مع استمرار المتابعة طوال أيام العيد لمنع أية محاولات للتعدي بالبناء المخالف أو التعلية وتشديد العقوبات على المخالفين بما في ذلك مصادرة المعدات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المسؤولين عنها.

وأكد المحافظ متابعته الشخصية لأعمال الرصد والتفتيش، مشددًا على محاسبة أي مسؤول حال ثبوت التقصير أو التهاون في أداء المهام.

كما شملت تكليفات المحافظ تكثيف الرقابة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لضبط أية سيارات نقل تحمل مواد بناء مجهولة المصدر أو الوجهة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

واطمأن المحافظ خلال الاجتماع على جاهزية ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بما يشمل تخصيص أماكن لصلاة السيدات ورفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط الساحات ومنع الإشغالات لتسهيل حركة الدخول والخروج للمواطنين المترددين عليها.

كما شدد "النجار" على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المنشآت الخدمية مثل المستشفيات والمخابز ومنافذ بيع السلع والمواد التموينية، للتأكد من توافر الكميات الكافية من الاحتياجات الأساسية وجاهزيتها التامة لأي حالات طوارئ.

كما راجع المحافظ مع القيادات التنفيذية مدى جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي، وانتظام عمل فرق النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وفي ختام الاجتماع أكد المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان راحة المواطنين خلال عطلة العيد وتوفير أجواء آمنة ومنظمة في مختلف أنحاء المحافظة، داعيًا جميع المسؤولين إلى التواجد الميداني الفعّال ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة خلال أيام العيد المبارك.