نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرئيس السيسي يعود من الإمارات بعد قمة استراتيجية مع محمد بن زايد لتعزيز الشراكة الإقليمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن منذ قليل، عقب زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في قمة ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

خلال اللقاء، ناقش الزعيمان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدين على أهمية تحقيق مصالح وتطلعات شعبيهما.

كما تناولت القمة الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الرئيسان بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، وحرص القيادتين على التنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.