نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة حج الجمعيات الأهلية تبدأ تصعيد الحجاج إلى عرفات استعدادًا ليوم الوقفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت بعثة حج الجمعيات الأهلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في تصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات، لقضاء يوم التروية، وذلك استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، والمتمثل في الوقوف بعرفة غدًا الخميس.

ويجري التصعيد وفق خطة زمنية دقيقة وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات السعودية، لتفادي الزحام وضمان انتقال آمن وسلس لنحو 12،500 حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية. ويتابع مشرفو البعثة في كل فندق وحافلة عملية الانتقال لحظة بلحظة، للتأكد من انضباط حركة الحجاج ووصولهم إلى مخيماتهم في عرفات بيسر.

وفي السياق ذاته، وصلت طلائع البعثة إلى مشعر عرفات لتفقد المخيمات ومراجعة الاستعدادات النهائية، حيث تم التأكد من جاهزية الخيام من حيث وسائل التكييف، إلى جانب الخدمات الطبية واللوجستية المقدمة للحجاج.

وتشرف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على عمليات التصعيد على مدار الساعة، حيث تتابع توفير كافة سبل الراحة والخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية. كما وجهت أعضاء البعثة ببذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج، بما يضمن أداء مناسكهم في أجواء مريحة وآمنة، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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