نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بالمنظومة الصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وسرعة.

وشدد المحافظ على أهمية جاهزية جميع المستشفيات والوحدات الصحية واستمرار عملها بكامل طاقتها لاستقبال الحالات المرضية والطوارئ على مدار الساعة.

وأكد المحافظ أن الخطة الصحية تشمل استعدادات شاملة في مجالي الطب الوقائي والعلاجي، حيث تم توجيه القيادات الطبية بتكثيف تواجد الأطقم الطبية وتفعيل غرف العمليات والطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي.

وأوضح النجار أنه تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيات في الأقسام الحرجة وتوفير أسِرّة إضافية في أقسام الطوارئ والجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق، مع ضمان جاهزية الأجهزة الطبية في جميع هذه الأقسام، كما تم توفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية بكميات كافية.

وأشار المحافظ إلى أن فرق الطب الوقائي تعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات من المواطنين والتعامل معها.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بالتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف وغرف الطوارئ بالمستشفيات العامة والحميات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي بلاغات طارئة خلال العيد، مع الالتزام الكامل بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية للفرق الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة أنه تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المستشفيات بنطاق المحافظة إلى جانب التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ ووسائل النقل اللازمة لها، كما تم توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاتها تحسبًا لأي طارئ.

وأضافت رشدي أن المديرية راجعت الحالة الفنية للمصاعد والمولدات الكهربائية وشبكات الغازات وتانكات الأكسجين، والتأكد من جاهزية جميع عقود الصيانة وسرعة التدخل في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة خلال فترة العيد.