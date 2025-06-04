نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة والسكان تؤكد التزامها بتيسير الخدمات العلاجية للمرضى في مستشفى جوستاف روسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد مرسي، مدير مستشفى «جوستاف روسي»، وعدد من المسئولين الفنيين والإداريين بالمستشفى.

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حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عبدالله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشئون السفر وعلاج المواطنين، والأستاذ أحمد ماهر، المدير المالي والإداري للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات التي تواجه إدارة مستشفى «جوستاف روسي» عقب استلام شئون الإدارة والتشغيل من الإدارة السابقة «هرمل».

ولفت إلى أن الاجتماع أكد على أهمية توفير خدمات علاجية متميزة للمرضى بجودة عالية وفي زمن قياسي، مع التركيز على تعزيز دور هيئة التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة داخل المستشفى، من خلال تواجد مكتب تابع لهما داخل المستشفى، بهدف الإسراع في تنفيذ قرارات العلاج للمواطنين التابعين للتأمين الصحي، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب قام بجولة تفقدية داخل المستشفى، استمع خلالها لآراء وطلبات المرضى، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لجميع الطلبات، ووجه نائب الوزير بتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل وتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة بكفاءة ويسر.

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تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الدائم بتطوير الخدمات الصحية وتذليل كافة المعوقات، لضمان تقديم رعاية طبية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري.