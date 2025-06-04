تريزيجيه وبن رمضان وبيكهام وسيحا والعريس يزينون بعثة الأهلي إلى أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 09:31 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعثة الفريق في مطار القاهرة قبل السفر الي أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتواجد في البعثة الصفقات الجديدة للاهلي وهي محمود حسن تريزيجيه والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد احمد سيحا وحمدي فتحي الذي يلعب مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية فقط وتم الإعلان عن الصفقات الاربعة كما تواجد أحمد رمضان بيكهام الذي تمت استعارته من سيراميكا لمدة موسم ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي كما تواجد العربس طاهر محمد طاهر الذي احتفل بزفافه امس.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.