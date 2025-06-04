بعد قليل .. رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول من الأهرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:38 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر رسمياً بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

والجيل الخامس للمحمول 5G، هو أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية، ويتميز بسرعات نقل بيانات أعلى بكثير من الأجيال السابقة، مع زمن استجابة أقل يصل إلى أجزاء من الثانية، هذه الخصائص تتيح تشغيل تطبيقات وتقنيات متطورة مثل المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.