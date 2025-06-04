نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه باتخاذ تدابير عاجلة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى ويشيد بالدور الوطني للأجهزة الخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال الأعياد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية على مستوى الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد الكامل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، والحفاظ على الأمن والنظام العام.

تهنئة بعيد الأضحى وتقدير لجهود الأجهزة الأمنية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وكافة أبناء الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

وأكد "مدبولي" على أهمية الجاهزية التامة لتفادي أي أزمات طارئة خلال فترة الإجازة، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة وكافة العاملين بالأجهزة الخدمية الذين يواصلون أداء مهامهم خلال العطلات الرسمية، حرصًا على راحة المواطنين وسلامة الوطن.

التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار حالة اليقظة خلال الإجازة، ولا سيما في التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على التعامل الحاسم مع هذه المخالفات في مهدها، بالتنسيق الكامل مع المحافظين والجهات الرقابية والمعنية.

نشاط رئاسي مكثف: زيارة الإمارات ولقاءات دولية

وخلال الاجتماع، استعرض "مدبولي" أبرز أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى زيارة الرئيس اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، في مقدمتها جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع إشادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه بالرئيس السيسي بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، وتأكيده على أهمية استمرار التشاور بين البلدين، إضافة إلى اللقاء مع رافاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أعرب عن تقديره لدور مصر النشط في قضايا نزع السلاح النووي، ومساعيها في هذا الملف الحساس.

مشاركة مصر في مؤتمر تمويل التنمية والتحذير من أزمة ديون عالمية

أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل القوية التي حملتها كلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو الجاري.

وأكد الرئيس في كلمته تطلع مصر إلى تحقيق تقدم ملموس في معالجة أزمة الديون العالمية، مطالبًا باستحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يعيش بها غالبية فقراء العالم، محذرًا من اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وسريعة.

مشروعات تنموية: إطلاق مدينة "جريان" وافتتاح مقر جهاز حماية المستهلك

كما استعرض "مدبولي" الأنشطة الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها توقيع عقود شراكة لتنفيذ مشروع مدينة "جريان" على محور الشيخ زايد، بالشراكة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وعدد من شركات التطوير العقاري، تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسي نحو إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب طموحات الدولة المصرية الحديثة.

وأعلن رئيس الوزراء عن افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تقديم الخدمات الرقابية، وتعزز جهود حماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل تطوير آليات تلقي الشكاوى والرد السريع عليها، بما يضمن جودة الخدمة وسرعة الاستجابة.