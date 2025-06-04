نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ثمانية قرارات حيوية تتعلق بدعم مناخ الاستثمار، وتوسيع مشروعات الطاقة، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز النقل النهري، بالإضافة إلى دعم الابتكار الرقمي والاقتصاد الأخضر.

إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لإطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة شفافة تتيح المعلومات المطلوبة.



وتهدف المنصة إلى تقليل زمن إصدار التراخيص ليصل إلى 20 يومًا كحد أقصى عند استيفاء المستندات، وتتيح الاستعلام وتقديم الطلبات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

إقرار تعريفة تغذية كهربائية لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي

وافق المجلس على مشروع قرار يحدد تعريفة تغذية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي، بقيمة 0.044 دولار لكل كيلووات ساعة، تُسدد بالجنيه المصري وفقًا لسعر صرف البنك المركزي.

وينص القرار على منح الشركات حق الانتفاع بالأراضي لمدة 25 عامًا، على أن تتحمل الشركة جميع تكاليف الدراسات والربط والصيانة، على ألا تتجاوز القدرة المركبة الإجمالية للمشروعات 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات.

بيع أراضٍ في العلمين لتقنين أوضاع واضعي اليد

اعتمد مجلس الوزراء توصية وزارة المالية بخصوص بيع 11 قطعة أرض بمدينة العلمين لواضعي اليد، وذلك بعد دراسة الموقف القانوني والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم.

شراء 3 وحدات نهرية جديدة لتحديث النقل بالقاهرة

وافق المجلس على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة شراء ثلاث وحدات نهرية جديدة، تشمل وحدتين بسعة 50 راكبًا، ووحدة بسعة 100 راكب، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة الأتوبيس النهري وتحسين خدمات النقل الجماعي.

تنفيذ 10 مشروعات نفع عام في 5 محافظات

أقر مجلس الوزراء إقامة 10 مشروعات خدمية ذات نفع عام في محافظات دمياط، الأقصر، الغربية، بني سويف، والدقهلية.

تشمل المشروعات: محطة تموين سيارات، مركز شباب، مدارس، معاهد أزهرية، مسجد، مخزن للوجبات المدرسية، وموقف سيارات، على مساحة إجمالية تتجاوز 6 أفدنة.

تعديل جدول تشغيل مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية

وافق المجلس على طلب شركة "أميا باور"، التابعة لمجموعة "النويس الإماراتية"، بتعديل موعد التشغيل التجاري لمشروع "أبيدوس 2" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (1000 ميجاوات)، وتخزين الطاقة (600 ميجاوات/ساعة)، ليتم التنفيذ على مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين.

وأكدت الشركة التزامها التام بإنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والكهرباء لتسريع تشغيل المشروعات

أقر المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، لتسريع توصيل الكهرباء للمشروعات والمنشآت الصحية في مختلف المحافظات، بما يشمل تركيب العدادات وتفعيل التغذية الكهربائية، دعمًا للبنية التحتية الصحية.

اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الابتكار الرقمي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، لتأسيس مركز مصري ضمن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

تأتي الاتفاقية ضمن مبادرة "تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية"، التي تهدف إلى دعم قدرات الدول في التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم اختيار مصر ضمن 3 دول عالمية (إلى جانب الصين وكينيا) لإنشاء مركز تسريع الابتكار في يوليو 2023.