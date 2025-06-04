نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية المتابعة الدائمة والتنسيق الكامل مع المحافظين والجهات المعنية لوقف أي مخالفات في مهدها.

تهنئة بعيد الأضحى وتكليفات للأجهزة التنفيذية

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيد المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة خلال عطلة العيد، مع التأكيد على الجاهزية التامة لتلافي أية أزمات محتملة، وضمان انتظام الخدمات العامة للمواطنين، كما أشاد بالدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهات الخدمية التي تواصل العمل أثناء الإجازات لضمان راحة المواطنين.

تشديدات ضد التعدي على الأراضي الزراعية

وفي ضوء التجاوزات المتكررة التي تشهدها بعض المناطق خلال فترات الإجازات، شدد الدكتور مدبولي على ضرورة مواصلة اليقظة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن التعامل مع تلك المحاولات يجب أن يتم فورًا، لمنع تفاقم المشكلة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

نشاط رئاسي مكثف وزيارة إلى الإمارات

كما استعرض رئيس الوزراء جانبًا من النشاط الرئاسي البارز خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، ومن المقرر عقد لقاء لبحث ملفات إقليمية هامة، على رأسها الأوضاع في المنطقة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

لقاءات رئاسية مع مسؤولين دوليين

وأشار مدبولي كذلك إلى اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والذي أشاد فيه الأخير بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا رغبة بلاده في استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة.

كما نوه بـ لقاء الرئيس مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الذي ثمّن خلال اللقاء دور مصر الرائد في مجال نزع السلاح النووي، وجهودها المتواصلة لتعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي.

مشاركة مصر في التحضير لمؤتمر تمويل التنمية

واستعرض رئيس الوزراء مضمون كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو الجاري، حيث أكد الرئيس ضرورة إصلاح هيكل الديون العالمي، وابتكار آليات مستدامة لإدارة الديون السيادية للدول النامية، مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمة دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى أزمة ديون عالمية جديدة.

مشروعات حكومية وتنموية في مختلف المجالات

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع عقود شراكة لإطلاق مشروع مدينة "جِريان" بمحور الشيخ زايد، بالشراكة بين الدولة وعدد من شركات التطوير العقاري، مؤكدًا أن المشروع يُجسد رؤية الرئيس لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية واعدة، من خلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

افتتاح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك

كما سلط الضوء على افتتاحه المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، حيث تفقد مكونات المبنى وآليات تلقي الشكاوى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة فارقة في رقمنة خدمات الجهاز، وتعزيز دوره الرقابي لحماية حقوق المستهلكين وسرعة التعامل مع المشكلات.