نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. "التضامن" تنظم إفطارًا جماعيًا يوم عرفة لـ 70 ألف مستفيد في 25 محافظة بالتعاون مع "مصر الخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، أول إفطار جماعي من نوعه يوم "عرفة"، غدًا الخميس، يستهدف نحو 70 ألف مستفيد في 25 محافظة، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب المشاركين وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز روح المحبة والمودة والتسامح، ولمّ شمل الأسر في أجواء روحانية مميزة تواكب وقفة عيد الأضحى المبارك، من خلال تجمع آلاف المصريين على مائدة إفطار واحدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر توزيع 70 ألف وجبة إفطار يوم عرفة في 60 قرية موزعة على 25 محافظة، إلى جانب توزيع نحو 2000 وجبة إضافية عبر 15 نقطة توزيع في 10 محافظات أخرى، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتُعد هذه الفعالية امتدادًا لجهود وزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث كانت الوزارة قد أطلقت خلال شهر رمضان الماضي مبادرة "بيوت المحروسة"، التي استهدفت تقديم 100 مليون وجبة من خلال موائد الإطعام ومراكز التوزيع والكوبونات والزيارات المنزلية في جميع المحافظات.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرات تُجسد قيم العطاء والتراحم، وتُعزز من دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الغذائي والاجتماعي.