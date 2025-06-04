نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية مكيفة (درجة ثالثة) على خط القاهرة / أسوان والعكس، فجر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بالإضافة إلى القطارات المجدولة والإضافية التي تم الإعلان عنها سابقًا.

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية كالتالي: