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السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان

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  • السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان 1/5
  • السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان 2/5
  • السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان 3/5
  • السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان 4/5
  • السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة / أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية مكيفة (درجة ثالثة) على خط القاهرة / أسوان والعكس، فجر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بالإضافة إلى القطارات المجدولة والإضافية التي تم الإعلان عنها سابقًا.

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية كالتالي:

  • القطار المخصوص رقم 1952 (ثالثة مكيفة) يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحًا ويصل أسوان الساعة 13:40.
  • القطار المخصوص رقم 1954 (ثالثة مكيفة) يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحًا ويصل أسوان الساعة 14:35.
  • القطار المخصوص رقم 1953 (ثالثة مكيفة) يقوم من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالي.
  • القطار المخصوص رقم 1955 (ثالثة مكيفة) يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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