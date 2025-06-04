نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة صفوف النقل بعد إجازة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد المرتقب لإعلان نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى أن النتائج ستُعلن رسميًا في المدارس والإدارات التعليمية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات شارفت على الانتهاء في أغلب المدارس على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الإدارات التعليمية تقوم حاليًا بتجميع النتائج ومراجعتها النهائية، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مديري المديريات التعليمية عقب عطلة العيد مباشرة.

وأشار إلى أن النتائج تشمل طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، موضحًا أن كل مديرية تعليمية ستتولى مسؤولية إعلان النتائج وفق الآلية التي تراها مناسبة، سواء من خلال المدارس مباشرة أو عبر البوابات الإلكترونية الخاصة بالإدارات التعليمية.

وأكد المصدر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل كانت قد أُجريت خلال شهر مايو الماضي، وسط إجراءات تنظيمية مشددة حرصت من خلالها الوزارة على ضمان حسن سير العملية الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التي تم تعميمها مسبقًا على المدارس والإدارات.

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم مباشرة من مدارسهم عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، كما ستُتاح لهم الفرصة لتقديم التظلمات على النتائج وفقًا للإجراءات المعتادة التي تنظمها كل إدارة تعليمية على حدة، بما يكفل حق الطالب في مراجعة درجاته وضمان العدالة والشفافية في عملية التقييم.