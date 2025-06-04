نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من غدًا.. توقعات الطقس في يوم وقفة عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدءًا من يوم الخميس 5 يونيو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تدفئة ملحوظة في مختلف المناطق بمناسبة وقفة عرفات التي تصادف يوم 9 ذو الحجة 1446هـ.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

ووفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة، فإن درجات الحرارة سترتفع بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق. وتكون درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

السواحل الشمالية: العظمى 28-29 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى: العظمى 35-36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36-42 درجة مئوية.

توقعات الطقس خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو 2025

الأربعاء 4 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 26، الصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34، الصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38، الصغرى 24 درجة.

الخميس 5 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 24 درجة.

الجمعة 6 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26 درجة.

السبت 7 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42، الصغرى 26 درجة.

الأحد 8 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42، الصغرى 25 درجة.

الإثنين 9 يونيو 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 25 درجة.

نصائح المواطنين

مع ارتفاع درجات الحرارة، تُنصح الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأوقات الحارة، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا، للحفاظ على صحتهم في ظل الطقس الحار.