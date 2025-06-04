نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا بداية إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ غدًا، الخميس، إجازة عيد الأضحى 2025 للعاملين في القطاع الخاص، حيث تستمر الإجازة حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى ستكون رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، مع التنبيه على ضرورة منح الإجازة والتشغيل في حالة الضرورة وفقًا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات التنفيذية له.

تعليمات وزارة العمل للمؤسسات

وكانت وزارة العمل قد أصدرت كتابًا دوريًا يتعلق بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وطلبت الوزارة من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في مختلف أنحاء البلاد نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، وضمان تنفيذ هذه الأحكام.

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازات عيد الأضحى

يأتي هذا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، الذي اعتبر الفترة من بداية إجازة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال.

مع استثناء الأعمال المتعلقة بالامتحانات إذا كانت موجودة، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل الجهات المختصة.

تهنئة وزير العمل

وقدم وزير العمل، محمد جبران، خالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.