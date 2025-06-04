نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل اللجان، حرصت خلاله المديريات التعليمية على توفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب للامتحانات في ظروف مناسبة.

وشهدت لجان الامتحانات متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظتين، للتأكد من توافر سبل الراحة للطلاب وتطبيق الإجراءات التنظيمية، إلى جانب التعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

في الوقت نفسه، تتواصل أعمال التصحيح داخل كنترولات الإدارات التعليمية، حيث يتم رصد الدرجات ومراجعتها بدقة على مستوى جميع المواد، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من مراحل التصحيح والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من المحافظين.

وتحظى نتيجة الفصل الدراسي الثاني باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة في تحديد مستقبل الطلاب التعليمي، حيث يُبنى عليها قرار الالتحاق بمسارات المرحلة الثانوية، سواء التعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي، ما يجعلها محط أنظار الجميع في الفترة المقبلة.