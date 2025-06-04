نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: غرامة مشددة للتعدي على مسار الأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهيب وزارة النقل بقائدي المركبات الالتزام بعدم السير في الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والتي تقع في الجانب الأيسر من كل اتجاه بالطريق الدائري، مع ضرورة استخدام باقي الحارات المخصصة لحركة السيارات.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الحديثة، والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات مع مسار الأتوبيس الترددي، إلى جانب دعم جهود تحقيق الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة تنسيقها المستمر مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتطبيق مخالفة مرورية مشددة تجاه أي مركبة تخالف التعليمات وتسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي.

كما أعربت وزارة النقل عن ثقتها الكاملة في التزام المواطنين ووعيهم بأهمية اتباع تعليمات السلامة المرورية، لما لذلك من دور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، ودعم نجاح مشروع الأتوبيس الترددي كأحد ركائز تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر.