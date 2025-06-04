عاجل- البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نص البرقية

قال البابا تواضروس في برقيته:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نثق أن الله يقود مساعيكم في سبيل تنمية البلاد، وحمايتها وصون مقدراتها وسط التحديات المحيطة الراهنة، بقيادتكم الحكيمة لمؤسسات الدولة الوطنية.

داعين الرب القدير أن يبارك رؤاكم وعملكم وصولًا لتحقيق طموحات المصريين نحو المستقبل الأفضل الذي يستحقونه.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم."

روح الوحدة الوطنية في العيد

تأتي تهنئة البابا تواضروس في إطار تعزيز روح الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، في وقت تشهد فيه مصر تحديات متعددة تتطلب تكاتف كافة أطياف المجتمع من أجل مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.