نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من صعوبة الهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من صعوبة امتحان مادة الهندسة في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وفي ذات السياق، قالت الطالبة نور خالد إن امتحان الهندسة جاء طويل جدآ وصعب وغير مباشر.

وأشارت الطالبة ريتاج عبدالرحمن إلى أن الامتحان كان صدمة ختام الاختبارات، حيث أن المنهج صعب ولم يتوقعوا صعوبة الامتحان بهذا الشكل.

وأكد الطلاب أن المسائل غير مباشرة وتحتاج إلى وقت طويل للحل، بالإضافة إلى أنه محتاج طالب مذاكره جميع أجزاء المنهج.



واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل اللجان، حرصت خلاله المديريات التعليمية على توفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب للامتحانات في ظروف مناسبة.

وشهدت لجان الامتحانات متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظتين، للتأكد من توافر سبل الراحة للطلاب وتطبيق الإجراءات التنظيمية، إلى جانب التعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.