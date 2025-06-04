الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك يتزايد البحث والتساؤل من قبل الكثير من المواطنين في مصر لمعرفة أسعار اللحوم، وقد شهدت الأسعار اليوم استقرار كبير لجميع أنواع الأضاحي مثل الماعز والخراف وغيرها من الأضاحي الأخرى، وهذا الاستقرار أدى إلى سعادة الكثير من المواطنين الراغبين في شراء اللحوم قبل العيد

مع قدوم عيد الأضحى؟ كم أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 4-6-2025 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية استقرار في السعر خلال آخر فترة وسنوضح من خلال السطور التالية أسعار اللحوم:

سعر مكعبات لحم بقري بلدي حوالي 169.98 جنيه.

مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم بسعر 184.98 جنيه.

انتركوت بقري بلدي 189.98 جنيه.

اسكالوب بقري بلدي 189.98 جنيه.

ستيك ريب أي بلدي 189.98 جنيه.

موز بقري بلدي بسعر 184.98 جنيه.

لحم بقري توب سايد بلدي بسعر 189.98 جنيه.

فخذة ضاني بلدي بسعر 1,799.80 جنيه.

ريش ضاني بلدي بسعر 274.98 جنيه.

برجر لحم بقري 79.99 جنيه.

روست بيف بلدي بسعر 1,049.88 جنيه.

رقبة بقري 189.98 جنيه.

سعر رقبة ضاني بلدي اليوم في الأسواق المصرية بسعر 879.90 جنيه.

ظهر فخذه بلدي بقري 224.98 جنيه.

سمانة بقري بلدي 244.98 جنيه.

دوش بقري بسعر 359.95 جنيه.

رامب بقري بلدي بسعر 247.48 جنيه.

كتف ضاني بلدي 1,319.85 جنيه.

مكعبات لحم برازيلي بسعر 349.95 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة