الرياض - كتبت رنا صلاح - إن أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم تشهد حالة من الاستقرار النسبي وسط حركة شراء متوسطة من قبل المستهلكين بينما يوجد ارتفاع بسيط في أسعار بعض أنواع اللحوم المصنعة حسب ما أعُلن عنه من قبل منافذ البيع والتجار،

اللحمة فين أرخص؟ اسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم 4-6-2025.. اعرف الأسعار من القاهرة للإسكندرية وأسيوط

أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق مع وجود بعض الاختلافات بين بعض الأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو لحم مفروم بلدي يبلغ 350 جنيه مصري.

الكيلو الواحد من مكعبات لحم بلدي يصل سعرها إلى 340 جنيه مصري.

سعر مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم يبلغ نحو 370 جنيه/ الكيلو.

سعر انتركوت بقري بلدي 380 جنيه مصري للكيلو الواحد.

اسكالوب بقري بلدي 380 جنيه/ الكيلو.

رقبة ضاني بلدي سعرها اليوم يبلغ 443 جنيه مصري للكيلو الواحد.

موزة بقري بلدي 370 جنيه مصري للكيلو الواحد.

لحم بقري توب سايد بلدي سعره يبلغ نحو 380 جنيه مصري/ كيلو.

أسعار اللحوم المصنعة اليوم

من خلال الآتي يمكنكم التعرف على أسعار اللحوم المصنعة اليوم 4 يونيو 2025 في الأسواق المصرية:

يصل سعر كيلو السجق البلدي إلى 160 جنيه مصري.

سعر هيلثيست كبدة شرائح مجمدة 850 – 1000 جرام يبلغ نحو 320 جنيه مصري.

برجر لحم بقري سعره يصل إلى 160 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر روست بيف بلدي يبلغ نحو 520 جنيه مصري/ الكيلو.

كفتة مجمدة يصل سعرها إلى 400 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر سوسيس مجمد يبلغ نحو 486 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بذلك، يكون قد تم التعرف على أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، والتي يتوقع أن تشهد بعض التغييرات خلال الفترة القادمة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.