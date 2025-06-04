الرياض - كتبت رنا صلاح - كام سعر السمك النهارده؟ من التساؤلات التي يطرحها الكثير من المواطنين، قد يكون بشكل يومي أو كل بضعة أيام، لأنه من الوجبات الرئيسية المهمة، التي تحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات، ولا يخلو مائدة طعام من السمك بمختلف أنواعه على مدار الأسبوع

كام سعر السمك النهارده؟ قائمة محدثة لأسعار الأسماك في مصر 4-6-2025.. من البلطي للبربوني

يوجد العديد من أنواع الأسماك بالأسعار المتفاوتة، وفي النقاط التالية نتعرف على أخر التحديثات التي وصل إليها:

بلطى 1 من سعر : 80 إلى سعر : 84.

80 إلى سعر : 84. بلطى 2 من سعر : 75 إلى سعر : 79.

75 إلى سعر : 79. بلطى اسوانى من سعر : 30 إلى سعر : 70.

30 إلى سعر : 70. يوجد أيضًا فلية بلطى من سعر : 50 إلى سعر : 250.

50 إلى سعر : 250. بينما وصل بوري 1 من سعر : 120 إلى سعر : 170.

120 إلى سعر : 170. في حين بلغ بوري 2 من سعر : 90 إلى سعر : 110.

90 إلى سعر : 110. وصل مازليا – كشر من سعر : 100 إلى سعر : 300.

كام سعر السمك اليوم

من التساؤلات التي يتم طرحها بكثرة من قبل المواطنين، والسعر في حالة تغيير اعتمادًا على العرض والطلب، والنقاط التالية توضح أخر التحديثات التي وصلت إليها أسعار السمك وتكون كالتالي:

قشر بياض من سعر : 220 إلى سعر : 320.

في حين وصل بياض أملس 1 (بلدى) سعر : 120 إلى سعر : 200.

بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر : 50 إلى سعر : 110.

من أنواع السمك المختلفة التي لا يوجد عليه إقبال من المستهلكين قراميط –: شيلان، والسعر من 30 إلى سعر 70.

مكرونة سويسي من سعر : 90 إلى سعر : 140.

توجد مكرونة مجمدة من سعر : 30 إلى سعر : 60.

نوع من الأسماك مفضل عند الكثير من محبي الأسماك : وهو موسى والسعر من 200 الى سعر 440.

قائمة محدثة لأسعار الأسماك في مصر تم ذكرها في السطور السابقة، ولا بد التعرف عليها من المصادر الرسمية والموثوقة، لاتخاذ قرارات الشراء في الوقت المناسب.