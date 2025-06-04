الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر، بناءً على التحديث الأخير، حيث تباينت الأسعار حسب الذبائح، ويُعد التعرف على السعر أمر حيوي، وتحرص الجهات الرقابية على متابعة الأسعار بشكل دوري وضبطها مما يضمن وصولها للمستهلكين بالسعر المناسب

أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر الأربعاء 4 يونيو 2025.. ارتفاعات جديدة في البلدي والمستورد وتحديثات من الأسواق والمجازر

تتباين أسعار اللحوم بحسب الذبائح والأضحية، ويُمكن من خلال ما يلي التعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر:

كيلو الاسكالوب: بسعر 435 جنيهًا.

بسعر 435 جنيهًا. الفلتو البلدي: سعر الكيلو 580 جنيهًا.

سعر الكيلو 580 جنيهًا. عرق التريبيانكو: سعر الكيلو 420 جنيه.

سعر الكيلو 420 جنيه. الستيك البقري: بسعر 560 جنيه للكيلو.

بسعر 560 جنيه للكيلو. اللحم المفروم: سعر الكيلو 350 جنيهًا.

سعر الكيلو 350 جنيهًا. الكبدة البقري: سعر الكيلو 495 جنيهًا.

سعر الكيلو 495 جنيهًا. الكبدة الضأني: بسعر 550 جنيه.

بسعر 550 جنيه. كيلو السجق: بسعر 350 جنيهًا.

بسعر 350 جنيهًا. لحم الضأن: سعر الكيلو 520 جنيهًا.

سعر الكيلو 520 جنيهًا. لحم الجمال: سعر الكيلو 380 جنيه.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم في مصر

تُعد اللحوم المجمدة الخيار الأنسب للكثيرين، حيث تمتاز بجودتها وسعرها المناسب، وجاءت أسعار اللحوم المجمدة اليوم في مصر كالتالي:

كيلو اللحم البرازيلي: بسعر 280 جنيه.

بسعر 280 جنيه. كباب الحلة: بسعر 250 جنيهًا.

بسعر 250 جنيهًا. الكبدة المستوردة: بسعر 145 جنيهًا للكيلو.

بسعر 145 جنيهًا للكيلو. كيلو اللحم المفروم: بسعر 240 جنيه.

بسعر 240 جنيه. كيلو السجق المجمد: بسعر يتراوح ما بين 155 و 170 جنيه.

بسعر يتراوح ما بين 155 و 170 جنيه. اللحوم الهندي: بسعر 260 جنيه.

بسعر 260 جنيه. الكتف البتلو الأسترالي: بسعر 270 جنيه.

بسعر 270 جنيه. الكتف الضأني المستورد: بسعر 270 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

توفر وزارة الزراعة منافذ متوزعة عبر مختلف أنحاء الجمهورية تُباع اللحوم بها بأسعار مناسبة مع جودتها العالية، وفيما يلي أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:

كيلو اللحم: بسعر 270 جنيهًا.

بسعر 270 جنيهًا. كيلو اللحم المفروم البقري: بسعر 260 جنيهًا.

بسعر 260 جنيهًا. كيلو الكفتة: بسعر 260 جنيهًا.

بسعر 260 جنيهًا. كيلو البرجر: بسعر 280 جنيهًا.

بسعر 280 جنيهًا. عرق الفلتو والتريبيانكو: بسعر 290 جنيهًا.

بسعر 290 جنيهًا. كيلو البوفتيك: بسعر 290 جنيهًا.

بسعر 290 جنيهًا. الكبدة البلدي: سعر الكيلو يتراوح ما بين 290 و 460 جنيه.

قد تتغير أسعار اللحوم من وقت لآخر تبعًا لتأثرها بمجموعة من العوامل، مثل العرض والطلب وتكلفة النقل وارتفاع تكلفة الأعلاف، مما يجعلها ترتفع في حين بينما تنخفض في حين آخر.