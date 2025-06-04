الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق غداً الخميس عطلة عيد الأضحى لعام 2025 للعاملين في القطاع الخاص، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق التاسع من يونيو من العام ذاته، حيث يحصل الموظفون على راحة ممتدة احتفاءً بهذه المناسبة الدينية الهامة. وقد أعلنت وزارة العمل أن هذه الإجازة تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص، مع التشديد على أن منح هذه الإجازة يخضع لقواعد تنظيمية محددة، حيث يسمح بالتشغيل خلال فترة الإجازة فقط في حالات الضرورة وفقاً لما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

الحكومة تعلن غدا أول أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

وأشارت الوزارة إلى أنها عممت منشورًا دوريًا يتعلق بمنح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وطالبت الوزارة بضرورة التزام جميع رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام، وكذلك مديري مديريات العمل في مختلف المحافظات بنشر محتوى هذا المنشور داخل أماكن العمل والإنتاج، والعمل بمقتضى أحكامه والتأكيد على تنفيذها لضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا المنشور يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، والذي نص على أن المدة المشار إليها تعد عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. كما لوحظ أن أحكام القرار تتيح استمرار سير الامتحانات بحسب المواعيد المحددة مسبقاً من الجهات المعنية، دون أن يؤثر ذلك على انضباط العملية التعليمية أو مواعيد الاختبارات التي تتزامن مع هذه الفترة.

وجّه وزير العمل محمد جبران تهنئته الحارة إلى عمال مصر وإلى جميع المواطنين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على البلاد بالخير واليُمن والبركات، وأن تظل مصر تنعم بالاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي تنظيم هذه الإجازة الرسمية في إطار حرص الدولة على احترام المناسبات الدينية ومنح العاملين الفرصة للاحتفال وتبادل التهاني والتواجد مع أسرهم، كما يعكس التزام الحكومة بحقوق العمال في الحصول على إجازات مدفوعة في هذه المناسبات الوطنية والدينية، مع الموازنة بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل في حالات الضرورة القصوى داخل بعض المنشآت أو القطاعات الحيوية.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل أكدت على ضرورة وضع أحكام الكتاب الدوري موضع التنفيذ العملي في كافة المواقع والوحدات الإنتاجية، مع التشديد على عدم الإخلال بحقوق العاملين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الإجازة بالشكل الأمثل. وتعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتهيئة مناخ عمل ملائم يراعي حقوق العمال ويعزز من استقرار بيئة العمل والإنتاج في الوقت ذاته.