الرياض - كتبت رنا صلاح - يتابع العديد من المواطنين باهتمام تطورات الأرصاد الجوية، خاصة مع اقتراب يوم وقفة عرفات الذي يصادف التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ، حيث يزداد التساؤل حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في هذا اليوم الحيوي. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة المناخية خلال الفترة القادمة، وأوضحت أن البلاد ستشهد موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، والتي ستشمل أغلب المناطق من الجمهورية.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من الغد وتكشف تفاصيل الطقس في وقفة عرفات

وبحسب ما أشارت إليه التوقعات الرسمية الصادرة عن الهيئة، فإن درجات الحرارة سوف ترتفع بمعدلات تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق. حيث ستسجل السواحل الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية، أما منطقة القاهرة الكبرى فستصل فيها الحرارة العظمى إلى ما بين 35 و36 درجة، بينما ستبلغ درجة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد ما بين 36 و42 درجة، ما يعكس تباينًا ملحوظًا بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقد أفصحت خريطة التنبؤات الجوية للفترة الممتدة من الأربعاء 4 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو 2025 عن التفاصيل التالية: في يوم الأربعاء 4 يونيو، من المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحري 33 درجة للعظمى و21 للصغرى، بينما تترواح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية عند 26 والصغرى عند 19 درجة. أما شمال الصعيد فتسجل 34 درجة للعظمى و21 للصغرى، ويوجد جنوب الصعيد في مقدمة المناطق شدة بحرارة تصل إلى 38 درجة للعظمى و24 للصغرى.

مع حلول الخميس 5 يونيو، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 35 درجة، أما الصغرى فتبلغ 22 درجة. وعلى السواحل الشمالية تصبح العظمى 28 درجة والصغرى 19. أما شمال الصعيد فتسجل 36 للعظمى و22 للصغرى، بينما تقفز جنوب الصعيد للعظمى عند 40 درجة والصغرى 24.

وتستمر الأجواء الدافئة يوم الجمعة 6 يونيو، في حين تستقر درجات الحرارة بالعاصمة القاهرة والوجه البحري عند 35 للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية عند 28 للعظمى و19 للصغرى. ويسجل شمال الصعيد 37 للعظمى و22 للصغرى، بينما يشتد الحر بجنوب الصعيد ليبلغ 41 للعظمى و26 للصغرى.

وتزداد درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، ففي السبت 7 يونيو تسجل القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و23 للصغرى، فيما تصبح العظمى في السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20 درجة. في شمال الصعيد تصل العظمى إلى 37 والصغرى إلى 23، بينما يرتفع مؤشر الحر بجنوب الصعيد إلى 42 للعظمى و26 للصغرى.

تتواصل الأجواء الحارة يوم الأحد 8 يونيو، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و23 للصغرى، وتبقى السواحل الشمالية عند 28 للعظمى و20 للصغرى، في حين يظل شمال الصعيد عند 37 للعظمى و23 للصغرى، ويبلغ جنوب الصعيد 42 للعظمى و25 للصغرى.

أما ذروة درجات الحرارة المتوقعة فتكون يوم الاثنين 9 يونيو، حيث تستمر الأجواء الحارة. وتسجل القاهرة والوجه البحري 36 درجة للعظمى و23 للصغرى، السواحل الشمالية عند 28 للعظمى و20 للصغرى، شمال الصعيد عند 36 للعظمى و23 للصغرى، وجنوب الصعيد عند 41 للعظمى و25 للصغرى.

ومن الواضح أن البلاد ستشهد خلال الأسبوع تدرجًا ملحوظًا في ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في مناطق الصعيد والوجه البحري، ما يتطلب اتخاذ المزيد من الحيطة، واتباع الإرشادات المتعلقة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، والاهتمام بترطيب الجسم خاصة لكبار السن والأطفال. وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولاً بأول تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة.