الرياض - كتبت رنا صلاح - سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث أصدرته منظمة السياحة العالمية، والذي تناول مواصلة القطاع السياحي العالمي تعافيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجّل نمواً ملحوظاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. كما أظهر التقرير زيادة في معدل الإنفاق السياحي وعائدات القطاع، بما يعكس قدرة السياحة على التكيّف مع الأوضاع العالمية الراهنة، في ظل التوترات الجيوسياسية والمصاعب الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر والخدمات ذات الصلة.

مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن نمو السياحة الدولية بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025

ووفقاً للبيانات الصادرة، فقد تجاوز عدد المسافرين الدوليين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 300 مليون سائح، بزيادة تبلغ 14 مليون عن العام الماضي للفترة ذاتها، وتفوق الأرقام المحققة مستوى عام 2019 بنسبة تصل إلى 3%. ولفت التقرير إلى أن قطاع السياحة بات يشكل أحد الدعائم الأساسية للخدمات في جميع مناطق العالم، إذ يساهم في توفير ملايين فرص العمل ويساعد على دعم قطاعات اقتصادية مختلفة، ويؤكد استمرار نمو أعداد المسافرين والزيادة في حجم الإنفاق السياحي على متانة هذا القطاع، حتى في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن قارة أوروبا استقبلت 125 مليون زائر دولي في الربع الأول من 2025، ما يمثل زيادة بنحو 2% عن السنة الماضية و5% مقارنة بما قبل جائحة كورونا. وقد شهدت دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً مماثلاً (2%)، في حين أحرزت أوروبا الوسطى والشرقية نمواً بلغ 8%، رغم أن الأرقام المسجلة لم تصل بعد إلى مستويات عام 2019. أما القارة الإفريقية فقد سجلت ارتفاعاً لافتاً في أعداد السائحين بنسبة 9% لتتجاوز ما قبل الجائحة بنسبة 16%. وفي الأمريكتين ارتفع عدد السياح بنسبة 2%، مع تحقيق بعض وجهات أمريكا الجنوبية – خاصة خلال موسم الصيف بقارة نصف الكرة الجنوبي – زيادة لافتة بلغت 13%. من جانب آخر، شهد الشرق الأوسط نمواً طفيفاً بنسبة 1%، مع بقاء الأعداد أعلى بنسبة كبيرة (44%) مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت أكبر معدل للنمو خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت نسبته 12%، واقتربت من بلوغ مستويات ما قبل الجائحة (92%). وبرزت شمال شرق آسيا بنمو قوي وصل إلى 23% مقارنة بالعام 2024، لتحقق بذلك 91% من تاريخ 2019. إلى جانب ذلك، أوضح اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ازدياد الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 8%، مع توسيع الطاقة الاستيعابية للطيران بنسبة 7%.

وتضمن التقرير استعراضاً لأداء إيرادات السياحة الدولية، إذ جاء في النتائج أن عدة وجهات سجلت نمواً قوياً في إنفاق الزوار خلال الربع الأول من 2025: إذ ارتفعت الإيرادات في إسبانيا بنسبة 9%، وفي تركيا بنسبة 7%؛ بينما حققت كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال نمواً بنسبة 4%. وسجلت فرنسا زيادة بنسبة 6%، وارتفعت إيرادات النرويج والدنمارك بنسبة 20% و11% على التوالي. في آسيا والمحيط الهادئ، قفزت إيرادات السياحة في اليابان بنسبة 34%، وسجّلت نيبال نمواً بنسبة 18%، بينما ارتفعت الإيرادات في كل من كوريا الجنوبية ومنغوليا بنسبة 14%. في الولايات المتحدة، أكبر سوق إيرادات سياحية عالمياً، بلغ النمو 3% بالربع الأول من 2025، بعد قفزة ملحوظة بمعدل 14% سُجلت في 2024.

وأوضحت المراجعة السنوية للبيانات أن إيرادات السياحة والنقل الجوي الدولية لعام 2024 بلغت نحو 2 تريليون دولار بزيادة سنوية 11%، متجاوزة مستويات عام 2019 بنسبة 15%. وتمثل تلك الإيرادات 6% من صادرات السلع والخدمات العالمية، و23% من تجارة الخدمات. في التفاصيل، بلغت الإيرادات المباشرة من السياحة الدولية 1.7 تريليون دولار، بزيادة 11% بالقيمة الحقيقية؛ كما بلغ متوسط الإنفاق على كل رحلة دولية 1170 دولاراً، مقابل 1000 دولار فقط قبل الجائحة. وأسهمت الأسواق الكبرى في تحقيق هذا الانتعاش، إذ ارتفع الإنفاق السياحي الخارجي من المملكة المتحدة بنسبة 16%، وكندا بنسبة 13%، والولايات المتحدة 12%، وأستراليا 8%، وفرنسا 7%. كذلك ارتفع إنفاق الصين الخارجي بنسبة ملحوظة بلغت 30% ليبلغ 251 مليار دولار.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ، رغم الأداء الإيجابي للقطاع السياحي، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات حقيقية، حيث أظهرت أحدث استطلاعات خبراء السياحة أن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف السفر وارتفاع الرسوم الجمركية تشكل أبرز التحديات. كما أن انخفاض ثقة المستهلك واستمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة تظل عوامل مؤثرة قد تؤثر سلباً على أداء السياحة العالمية خلال عام 2025.