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نقيب المحامين يوجه باستمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الأضحى لتيسير خدمات المحامين

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نقيب المحامين يوجه باستمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الأضحى لتيسير خدمات المحامين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حرصه على توفير كافة التسهيلات للسادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لهم خلال الإجازات الرسمية، لا سيما في عيد الأضحى المبارك.

وبناءً على توجيهات النقيب، تقرر استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة فرع رمسيس، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، طوال أيام إجازة عيد الأضحى، لتيسير استخراج خطابات العلاج للمحامين.

كما تم توفير موظفين متخصصين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والأشعة المتعاقدة مع مشروع العلاج عبر تطبيق الواتساب، مما يتيح للمحامين تجنب الحاجة للذهاب شخصيًا إلى إدارة العلاج أو مقر النقابة الفرعية.

ويُفتح العمل خلال الإجازة من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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